مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي برئاسة رئيس

مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، متخذا جملة من القرارات والإجراءات الهامة، من بينها الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة، والموافقة على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني.
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ليبيا مباشر
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