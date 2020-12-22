مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، متخذا جملة من القرارات والإجراءات الهامة، من بينها الموافقة على ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة، والموافقة على إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني.