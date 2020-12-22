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صور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق ” المطعم التركي ” في #مصراتة الذي ي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق ” المطعم التركي ” في #مصراتة الذي يديره طباخين أتراك في شارع عبدالله الغريب بسبب انعدام النظافة واستخدام مكونات فاسدة ومتعفنة وإعادة تقديم وجبات بائتة بعد تسخينها للزبائن في اليوم التالي . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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