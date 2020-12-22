صور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق ” المطعم التركي ” في #مصراتة الذي ي

صور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يغلق ” المطعم التركي ” في #مصراتة الذي يديره طباخين أتراك في شارع عبدالله الغريب بسبب انعدام النظافة واستخدام مكونات فاسدة ومتعفنة وإعادة تقديم وجبات بائتة بعد تسخينها للزبائن في اليوم التالي . #ليبيا #المرصد