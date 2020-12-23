المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال والجنوب الغربي هذا اليوم مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس نتيجة لتأثير مرتفع جوي يومي الخميس والجمعة على المناطق الغربية، وتبقى الفرصة مهيأة ليوم الغد على مناطق الساحل الشرقي، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال والوسط.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (16-20) م، ولا تتجاوز (15) م على أغلب المناطق الجبلية.

-من المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم السبت على مناطق شمال غرب ليبيا مع احتمال في انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة.