فرع مكافحة المخدرات ببنغازي يضبط 8 قناطير من مخدر الحشيش بقيمة 19 مليون دينار. #ليبيا #المرصد
فرع مكافحة المخدرات ببنغازي يضبط 8 قناطير من مخدر الحشيش بقيمة 19 مليون دينار. #ليبيا #المرصد
لاحول ولا قوة الا بالله ـ باهي أعرفوا مصادر هذه السموم ـ هذي كميات تصل عقوبتها للأعدام ـ والمقصود منها تشتيت انتباه الشرطة لمواضيع وجرائم أخرى ربما تتبع أحزاب أو مجالس نيابية أو تجارات مكاتب غير خاضعة للقانون ـ ومن الضروري تكون هناك توعية اعلامية وتشديد االعقوبات على ادخال السموم لأرض الوطن .ومحاولة ضرب الشباب والبيوت نفسيا بهذه المواضيع التي تحتاج لوازع ديني وأخلاقي وأصلاح من متخصصين محليين في هذا المجال الشئون الأجتماعية .
توجد أخبار عن إعدام فتيات ونساء وأصحاب اعمال من جنسيات مختلفة ” بالكرسي الكهربائي ”
داخل بعض الدول العربية والشرق أوسطية بسبب تجارة المخدرات والممنوعات .
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