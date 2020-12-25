الخطوط الليبية: تركيا تطلب من المسافرين الليبين إبراز فحص كورونا “PCR” يتم إجرائ

الخطوط الليبية: تركيا تطلب من المسافرين الليبين إبراز فحص كورونا “PCR” يتم إجرائه قبل ثلاثة أيام من الرحلة إلى المطارات التركية أو الإلتزام بالحجر الصحي في تركيا لمدة سبعة أيام. #ليبيا #المرصد