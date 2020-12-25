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الخطوط الليبية: تركيا تطلب من المسافرين الليبين إبراز فحص كورونا “PCR” يتم إجرائ

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الخطوط الليبية: تركيا تطلب من المسافرين الليبين إبراز فحص كورونا “PCR” يتم إجرائه قبل ثلاثة أيام من الرحلة إلى المطارات التركية أو الإلتزام بالحجر الصحي في تركيا لمدة سبعة أيام. #ليبيا #المرصد

Image may contain: ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد LIBYAN wレッド www.libyanairlin .......... عاجل الخطوط الليبية: تركيا تطلب من المسافرين الليبين إبراز فحص كورونا "PCR" يتم إجرائه قبل ثلاثة أيام من الرحلة أو الإلتزام بالحجر الصحي في تركيا لمدة سبعة أيام.‎'‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • وإنتم علاش ما تفحصوهمش ـ ..!!
    الأن تونس وتركيا ومصر متعاونين فقط لسرقة ليبيا ـ وهذه مؤامرة خارجية لها أذرع خفية تحتاج للقطع داخل الادارات الداخلية للمؤسسات في ليبيا

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