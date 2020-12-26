قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن الفرصة لسقوط أمطار متفرقة متوقعة اليوم على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا خاصة يوم الغد.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة الفرصة لسقوط امطار متفرقة من مساء اليوم وصباح الغد والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى (50) كم /ساعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 21) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم وخاصة يوم الغد حيث متوقع ان تتراوح ما بين (13-15) مْ بينما لا تتجاوز (10) درجات مئوية على مناطق الجبل.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب متوقع فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كم /ساعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 21) مْ ، ولا تتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب المناطق.

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