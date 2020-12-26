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وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أ

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له.
#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مصراتة الخيانة واليهود يستقبلون وزير الدفاع التركي بعد زيارة الصهيوني برنالد ليفي لأيران بترتيب حكومة لبنان ومصر .

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  • مصراتة الخيانة واليهود يستقبلون وزير الدفاع التركي بعد زيارة الصهيوني برنالد ليفي لأيران بترتيب حكومة لبنان ومصر .

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