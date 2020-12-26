وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أ

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له.
#الحدث_الليبي
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له.
#الحدث_الليبي
مصراتة الخيانة واليهود يستقبلون وزير الدفاع التركي بعد زيارة الصهيوني برنالد ليفي لأيران بترتيب حكومة لبنان ومصر .
مصراتة الخيانة واليهود يستقبلون وزير الدفاع التركي بعد زيارة الصهيوني برنالد ليفي لأيران بترتيب حكومة لبنان ومصر .
youtube.com/watch?v=E3LLDHzfuW4
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