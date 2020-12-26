عبدالعزيز: ثورة فبراير كانت الأمل الذي أعاد لليبيين الأمجاد والأمال.. والمعركة م

عبدالعزيز: ثورة فبراير كانت الأمل الذي أعاد لليبيين الأمجاد والأمال.. والمعركة مستمرة وكبيرة ولن تتوقف. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: ثورة فبراير كانت الأمل الذي أعاد لليبيين الأمجاد والأمال.. والمعركة مستمرة وكبيرة ولن تتوقف. #ليبيا #المرصد
كذاب فبراير عار علي ليبيا لاستعانتها بالعدو الصليبي ضد جيش الوطن بغض النظر عن القذافي سيئ او جيد فالذي تضرر ليس القذافي فحسب حتي يقال لكم خيرا فعلتم الذي تضرر الوطن بالكامله وبنيته التحتيه فأي أنجاز وهمي لفبراير هو في حقيقته وابال علي الوطن وعلي المواطن ففبرايكم جلب الناتو كبدايه ثم جلب تركيا في النهايه فعن أي فخر يا حيوان تتحدث وعن اي انجاز يا بهيم تتبجح
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