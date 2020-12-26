عاجل

عبدالعزيز: ثورة فبراير كانت الأمل الذي أعاد لليبيين الأمجاد والأمال.. والمعركة م

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: ثورة فبراير كانت الأمل الذي أعاد لليبيين الأمجاد والأمال.. والمعركة مستمرة وكبيرة ولن تتوقف. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كذاب فبراير عار علي ليبيا لاستعانتها بالعدو الصليبي ضد جيش الوطن بغض النظر عن القذافي سيئ او جيد فالذي تضرر ليس القذافي فحسب حتي يقال لكم خيرا فعلتم الذي تضرر الوطن بالكامله وبنيته التحتيه فأي أنجاز وهمي لفبراير هو في حقيقته وابال علي الوطن وعلي المواطن ففبرايكم جلب الناتو كبدايه ثم جلب تركيا في النهايه فعن أي فخر يا حيوان تتحدث وعن اي انجاز يا بهيم تتبجح

    رد