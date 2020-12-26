رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: ليست مصادفة أن يكون الوفد المصري في طرابلس بعد وزير دفاع تركيا بساعات..السياسة
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: ليست مصادفة أن يكون الوفد المصري في طرابلس بعد وزير دفاع تركيا بساعات..السياسة
مصر سعت للم شمل الليبين من قبل عقب اتفاق الصخيرات مباشرة واستضافت المشير وعقيلة صالح والسراج ومعتيق واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وتوصلت لنتائج طيبة ولكن الاخوان المفلسين افسدوا الصلح حتى يظلوا فى السلطة لان السلام ليس فى صالحهم لان اى انتخابات حرة ستطيح بهم ومصر هى من اوقفت اطلاق النار بقوة الردع يوم 6/8 ومن يومها توقغ سفك دماء الليبين رغم انف الاهوان شر خلق الله اخوان الشياطين يعشقون سفك الدماء ومن الغباء تركهم دون حساب
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