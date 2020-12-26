رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: ليست مصادفة أن يكون الوفد المصري في طرابلس بعد وزير دفاع تركيا بساعات..السياسة فن الممكن أيها الساعون إلى جعل حياتنا مستحيلة..السلام آتٍ والحرب ليست قدر الوطن.