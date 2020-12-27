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‏كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا : نرحب بزيارة الوفد المصري لـ طرابلس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

‏كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا : نرحب بزيارة الوفد المصري لـ طرابلس

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    مصر ليست لها مصلحة الا لحماية مصالحها مع النواب ومدعومة من جهات عربية حاقدة على ليبيياىـ ويسعون فقط لعرقلة ووقف عملياات الأصلاح الأداري حتى في شئون الخارجية الليبية والمحاسبة القانونية لشئون الدولة الليبية يوجد اشخااص ليبيين عليهم دائرة حمراء في إختلاسات وتجاوزات تصل لحكم الأعدام والعزل الكلي من مهامهم واسترجاع العهدة للأيدي الوطنية الأمينة .

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