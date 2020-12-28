المركز الوطني للأرصاد الجوية : -تبقى الأجواء باردة مع رياح نشطة أحيانا هذا اليو

المركز الوطني للأرصاد الجوية :

-تبقى الأجواء باردة مع رياح نشطة أحيانا هذا اليوم على غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تكون منخفضة على هذه المناطق فتتراوح ما بين (13-16) م ولا تتجاوز (11) م على أغلب المرتفعات الجبلية، ويكون انخفاض الحرارة ملحوظ أخر الليل خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتدنى الحرارة ما دون (2) درجات مئوية وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي على بعض المناطق، وتسجل اعتدال نسبي أثناء فترة الظهيرة ليوم الغد مع طقس مشمس على معظم المناطق.

-بينما تبقى الأجواء دافئة نسبيا نهارا مع درجات حرارة قصوى متوقعة على مناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب ما بين (17-22) م مع أجواء صافية ومشمسة في أغلب الأوقات.

-من المتوقع تكاثر السحب على الساحل الغربي من مساء يوم الأربعاء.