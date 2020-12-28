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كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في #طرابلس. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في #طرابلس. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حكومة اثيوبيا ـ تطلب التسليح العسكري بالطيران لجنودها لحماية اراضيها من هجمات الطائرات المصرية التي تقلع من مطارات السودان بسبب سد النهضة وثلوث مياه النيل من الجانب المصري .
    والسوريين الارهابيين في مصر يعتزمون الدخول لطرابلس عن طريق فتح السفارة المصرية ـ

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