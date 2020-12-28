كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في #طرابلس. #ليبيا #ا

كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في #طرابلس. #ليبيا #المرصد
كتلة ليبيون بالمجلس الإستشاري تدعو مصر لإعادة فتح سفاراتها في #طرابلس. #ليبيا #المرصد
حكومة اثيوبيا ـ تطلب التسليح العسكري بالطيران لجنودها لحماية اراضيها من هجمات الطائرات المصرية التي تقلع من مطارات السودان بسبب سد النهضة وثلوث مياه النيل من الجانب المصري .
والسوريين الارهابيين في مصر يعتزمون الدخول لطرابلس عن طريق فتح السفارة المصرية ـ
بارات الشيشة في دمشق
youtube.com/watch?v=4EBcx2Ww_H0
بارات الشيشة في دمشق
youtube.com/watch?v=oCiwVZ7RZVg
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