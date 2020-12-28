جماعة الإخوان ترحب بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان ترحب بالزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس. #ليبيا #المرصد
تلاميذ طرابلس الذين تعلموا على يد مصريين اكبر من عدد اخوان ليبيا كلها ورايت تلميذ منهم يقول لمدرب ليبى تم تعيينه عقب حصوله على دبلوم من معهد ابوسليم يقول له لماذا تضربنى وانت لا تعرف شئ بينما من حق المدرس المصرى ان يضربنى لانه بيعلمنى وقد قابلت احد تلاميذى بعد ان تخرج امام مساكن طريق المطار وقال لى انه يعمل فى جهة امنية وكنت سعيد به رغم انه كان مشاغب ولم اكن احب ضرب التلاميذ فقط ارسله لرئيس القسم ليحضر الطباشير فيقوم بضربه حيث اتفقت معه من ارسله لاحضار الطباشير مشاغب يستحق الضرب اما لو احجت طباشير فاحضره بنفسى
أضف تعليقـك