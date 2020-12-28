#الحدث_عاجل..#باريس — الخارجية الفرنسية تدعو الأطراف الليبية للتركيز على العملية السياسية وإجراء انتخابات خلال عام
#الحدث_عاجل..#باريس — الخارجية الفرنسية تدعو الأطراف الليبية للتركيز على العملية السياسية وإجراء انتخابات خلال عام
السيسي ـ والتلاعب بثروات المنطقة العربية ومحاولة تخصيصها للجيش وشركات خليجية ـ
السيسي أمننا من أمن الخليج –
youtube.com/watch?v=963X7Kctrm0
السيسي ـ والتلاعب بثروات المنطقة العربية ومحاولة تخصيصها للجيش وشركات خليجية ـ
السيسي أمننا من أمن الخليج –
youtube.com/watch?v=D1SVMEBKBDw
قصف اليمن ـ
السعودية والامارات وطائرات الصهاينة تنطلق من قواعدهم
youtube.com/watch?v=z_NG7tFB1Lo
قصف السعودية اليمن ـ والامارات و ” >>لبنان والسودان<< في تحالف عربي وطائرات الصهاينة تنطلق من قواعدهم
youtube.com/watch?v=ioaeJlza0PI
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