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#الحدث_عاجل..#باريس — الخارجية الفرنسية تدعو الأطراف الليبية للتركيز على العملية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#باريس — الخارجية الفرنسية تدعو الأطراف الليبية للتركيز على العملية السياسية وإجراء انتخابات خلال عام

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    السيسي ـ والتلاعب بثروات المنطقة العربية ومحاولة تخصيصها للجيش وشركات خليجية ـ
    السيسي أمننا من أمن الخليج –

    youtube.com/watch?v=963X7Kctrm0

    رد
  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    السيسي ـ والتلاعب بثروات المنطقة العربية ومحاولة تخصيصها للجيش وشركات خليجية ـ
    السيسي أمننا من أمن الخليج –

    youtube.com/watch?v=D1SVMEBKBDw

    رد

  • قصف اليمن ـ
    السعودية والامارات وطائرات الصهاينة تنطلق من قواعدهم

    youtube.com/watch?v=z_NG7tFB1Lo

    رد
  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    قصف السعودية اليمن ـ والامارات و ” >>لبنان والسودان<< في تحالف عربي وطائرات الصهاينة تنطلق من قواعدهم

    youtube.com/watch?v=ioaeJlza0PI

    رد