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عمران: نحذر من مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة دون تأطيرها. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عمران: نحذر من مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة دون تأطيرها. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاطر موجودة ياعمران اطار شرعى واطار غير شرعى مفروض من الامم المتحدة الاطار الشرعى حكومة وحدة وطنية بقيادة اخر رئيس حكومة نال ثقة البرلمان بنصاب قانونى وهو عبدالله الثنى مع اختيار وزراء من جميع الاقاليم الليبية بالتوافق مع المجلس الرئاسى بكامل اعضائه التسعة لادارة الفترة الانتقالية والتمهيد لاجراء الانتخابات بتوحيد مؤسسات الدولة واعادة المهجرين الى مدنهم واصدار عفو شامل وفتح صفحة جديدة للم الشمل

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