عقيل: أردوغان أدرك بأن اتفاقيته مع السراج فشلت بإعطائه شرعية التنقيب عن الغاز شر

عقيل: أردوغان أدرك بأن اتفاقيته مع السراج فشلت بإعطائه شرعية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط. #ليبيا #المرصد
عقيل: أردوغان أدرك بأن اتفاقيته مع السراج فشلت بإعطائه شرعية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط. #ليبيا #المرصد
اردوغان فشل فشلا زريعا فى الحصول على النفط والغاز من ليبيا وشرق المتوسط بسبب الخطين الحمر المصرى والفرنسى الفرنسى كقوة كبرى تملك الفيتو فى مجلس الامن ودزلة نووية تصنع احدث الاسلحة من طائرات وفرقاطات ولكنها لا تستطيع التضحية بقواتها بينما مصر تمتلك قوة مدرعة وبحرية هائلة ومستعدة لاى تضحيات لحماية امنها القومى واردوغان كلب جبان يدفع بالمرتزقة الى الجحيم ولا يعنيه دمائهم ولهذا فان حرب عصابات ضد جنوده مباشرة قادرة على سحله فى شوارع اسطنبول
لم يتحقق اى وعد لاردوغان فكلامه كلام نسوات وعد باسقاط الاسد فى سوريا وعودة مرسى للقصر فى مصر ووعد بالانتقام لمقتل خاششقى وكل كلامه فشوش هو ومولود تشاووش المرووش
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