عاجل

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الشؤو

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي.

Image may contain: 2 people, people standing

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك