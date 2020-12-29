وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الشؤو

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي.