المركز الوطني للأرصاد الجوية: -اعتدال في الحرارة نهار اليوم على أغلب مناطق ليبي

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-اعتدال في الحرارة نهار اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (18-23) م مع رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق (الشمال الغربي-غدامس والحمادة) من هذه الليلة بمرور جبهة هوائية باردة سريعة تؤدي إلى انخفاض الحرارة وتكاثر للسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتسجل درجات الحرارة يوم الغد ما بين (12-17) م على هذه المناطق.

-تتكاثر السحب يوم الجمعة على مناطق متفرقة من الشمال والجنوب الغربي قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.