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وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يجري أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يجري أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث جدد بوقادوم، التزام الجزائر وتضامنها اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق من أجل بلوغ حل سياسي داخلي للأزمة بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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