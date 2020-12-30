وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يزور مقر قوة المهام الخاصة التابعة لقوة الردع بمصراتة، في مقرها بمنطقة الكراريم شرقي مدينة مصراتة، ويلتقي رئيس قوة المهام الخاصة في مصراتة ميلاد الصويعي، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية سرت الزروق السويطي، اللذين بحث معهما آليات تأمين مناطق شرق مصراتة، (تاورغاء، والهيشة الجديدة، ووادي زمزم والقداحية)، حيث تم تكليف الزروق السويطي بهذه المهمة.
وأعتبر مصدر أمني من مدينة مصراتة، أن تكليف باشاغا للصويعي بتأمين مدينة مصراتة ومحيطها، والسويطي بتأمين مناطق غربي مدينة سرت والخطوط الخلفية لقوات الوفاق هناك، جاء من أجل فك الارتباط بين هذه القوة وقوة الردع التي أعاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، هيكلتها وفصلها عن وزارة الداخلية، في وقت سابق.
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يزور مقر قوة المهام الخاصة التابعة لقوة
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يزور مقر قوة المهام الخاصة التابعة لقوة الردع بمصراتة، في مقرها بمنطقة الكراريم شرقي مدينة مصراتة، ويلتقي رئيس قوة المهام الخاصة في مصراتة ميلاد الصويعي، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية سرت الزروق السويطي، اللذين بحث معهما آليات تأمين مناطق شرق مصراتة، (تاورغاء، والهيشة الجديدة، ووادي زمزم والقداحية)، حيث تم تكليف الزروق السويطي بهذه المهمة.
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