وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يزور مقر قوة المهام الخاصة التابعة لقوة الردع بمصراتة، في مقرها بمنطقة الكراريم شرقي مدينة مصراتة، ويلتقي رئيس قوة المهام الخاصة في مصراتة ميلاد الصويعي، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية سرت الزروق السويطي، اللذين بحث معهما آليات تأمين مناطق شرق مصراتة، (تاورغاء، والهيشة الجديدة، ووادي زمزم والقداحية)، حيث تم تكليف الزروق السويطي بهذه المهمة.

وأعتبر مصدر أمني من مدينة مصراتة، أن تكليف باشاغا للصويعي بتأمين مدينة مصراتة ومحيطها، والسويطي بتأمين مناطق غربي مدينة سرت والخطوط الخلفية لقوات الوفاق هناك، جاء من أجل فك الارتباط بين هذه القوة وقوة الردع التي أعاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، هيكلتها وفصلها عن وزارة الداخلية، في وقت سابق.