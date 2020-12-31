الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد الم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، حيث استعرض السيسي الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، وتم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.
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ليبيا مباشر
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