رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي مع السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشين

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يلتقي مع السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود إيطاليا للمساعدة في حلحلة الأزمة الليبية بالإضافة إلى أبرز المستجدات على المشهد السياسي الليبي. وأعرب المشري خلال اللقاء عن أهمية وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها أو الطعن فيها، مستعرضاً بعض العراقيل أمام هذه العملية، ومؤكداً في الوقت ذاته على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور والذي لا يواجه معوقات فنية كتلك المتعلقة بالانتخابات. ومن جهته أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم.

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