الغرياني يهاجم الحداد بعد حديثه عن ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من #ل

الغرياني يهاجم الحداد بعد حديثه عن ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من #ليبيا. #المرصد
الغرياني يهاجم الحداد بعد حديثه عن ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من #ليبيا. #المرصد
هذا البضله الخارف يتضايق كلما تحدث الارهابيين عن نبذ الارهاب ومحاوله لملمت شتات الوطن فلو يعم السلام في ليبيا سيفقد وظيفته كنباح علي قافلة الجيش الوطني التي مضت في الحرب والسلم دون الاكتراث لنبحه فطبقا للعاده عندما تمضي القافله في المسير تمر بطريقها باوكار الكلاب الضاله فتنبح تلك الكلاب ولكن نباحها لا يؤثر في سير القوافل فرغم نباح هذا الكلب علي الجيش إلا انه اي الجيش قد مضي في مشروع تحرير الوطن من شواذ الفكر المتطرف فحرر بنغازي والهلال النفطي والجنوب ودرنه وكاد ان يحرر طرابلس العملاء فعملاء اليوم لهم إسوةٍ سيئه في اجدادهم وهي الانبطاع للاجنبي والتخندق معه لمحاربة شرق برقه الأبيه فجد هذا المسموخ كان مفتي أحل لسكان الغرب الليبي التجنيد في صفوف ايطاليا وتحت رايتها وبالفعل فعلوا ذلك وخلف من بعدهم خلف اليوم مع تركيا وتحت رايتها يعد في العده لمحاربة برقه
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