صندوق دعم الزواج يطلق مبادرة لتزويج الشباب في عرس جماعي أعلن صندوق دعم الزواج ب

صندوق دعم الزواج يطلق مبادرة لتزويج الشباب في عرس جماعي

أعلن صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية ،الخميس ،عن اطلاق مبادرة لزواج أكثر من ألفي شاب وشابة، في إطار الاهداف التي يسعى لتحقيقها، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتنسيقية المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وبمساهمة من رجال الأعمال والشركات والهيئات في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وأعلن، محمد إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، اليوم الخميس، اعتماد صندوق دعم الزواج للمبادرة الوطنية للمساهمة في زواج عدد 4 آلاف شاب شابة من أبناء الشهداء وذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن.

وأتى ذلك بعد اجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وإعداد مقترح متكامل لتنفيذ برنامج متكامل يساهم في بناء أسرة متماسكة وسعيدة.