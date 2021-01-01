الارصاد تنشر توقعات طقس ليبيا والحرارة لأول 3 أيام من 2021 بالتفصيل.. وامطار على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً فيها تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الغرب والشمال الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة اليوم عن المركز فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية على جميع المناطق.

ويشهد طقس مناطق رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الساحل خاصة سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

بينما يشهد طقس الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، تكاثر السحب ظهر اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

فيما تشهد الاجواء في مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون متوسطة إلى جيدة على أفصى مناطق الجنوب الغربي الليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

وتكون الاجواء في مناطق الكفرة – السرير – تازربو، سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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