عاجل > المرصد السوري لحقوق الإنسان : عودة المرتزقة السوريين من #ليبيا إلى #س

عاجل > المرصد السوري لحقوق الإنسان : عودة المرتزقة السوريين من #ليبيا إلى #سوريا توقفت رغم توقيع اتفاق جنيف الليبي العسكري.

#المرصد السوري : المرتزقة السوريين الذين تمردوا في كلية الشرطة بـ #طرابلس يطالبون برواتب متأخرة تفوق 10 آلاف دولار لكل منهم.