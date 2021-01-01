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عاجل > المرصد السوري لحقوق الإنسان : عودة المرتزقة السوريين من #ليبيا إلى #س

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > المرصد السوري لحقوق الإنسان : عودة المرتزقة السوريين من #ليبيا إلى #سوريا توقفت رغم توقيع اتفاق جنيف الليبي العسكري.

#المرصد السوري : المرتزقة السوريين الذين تمردوا في كلية الشرطة بـ #طرابلس يطالبون برواتب متأخرة تفوق 10 آلاف دولار لكل منهم.

Image may contain: ‎swimming, ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد عاجل المرصد السوري المرتزقة السوريين الذين تمردوا في طرابلس يطالبون برواتب تفوق 10 آلاف دولار لكل منهم‎'‎‎Image may contain: ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد عاجل المرصد السوري عودة المرتزقة السوريين من ليبيا توقفت رغم توقيع اتفاق جنيف الليبي العسكري‎'‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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