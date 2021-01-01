المرصد السوري لحقوق الانسان: -استياء يسود صفوف المقاتلين من “مرتزقة أنقرة” الذي

المرصد السوري لحقوق الانسان:

-استياء يسود صفوف المقاتلين من “مرتزقة أنقرة” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية المماطلات في تسليم الرواتب.

-رحلات عودة المقاتلين من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، تحديداً من منتصف شهر نوفمبر الماضي، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم.

-لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم في ليبيا.

-تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

-عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

-تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.