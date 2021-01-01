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المرصد السوري لحقوق الانسان: -استياء يسود صفوف المقاتلين من “مرتزقة أنقرة” الذي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المرصد السوري لحقوق الانسان:

-استياء يسود صفوف المقاتلين من “مرتزقة أنقرة” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية المماطلات في تسليم الرواتب.
-رحلات عودة المقاتلين من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً، تحديداً من منتصف شهر نوفمبر الماضي، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم.
-لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم في ليبيا.
-تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.
-عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
-تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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