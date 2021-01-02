“حررناها بمساعدة الأتراك”.. عبدالعزيز يطالب بتغيير تسمية قاعدة عقبة بن نافع إلى قاعدة السلطان عبد الحميد. #ليبيا #المرصد
“حررناها بمساعدة الأتراك”.. عبدالعزيز يطالب بتغيير تسمية قاعدة عقبة بن نافع إلى قاعدة السلطان عبد الحميد. #ليبيا #المرصد
مازال كلب الزلفات مش طالب منه احد النبيح ومع هذا ينبح لأن العماله في دمه يلق للاتراك ويقدم في الولاء وهم لا يعيروا نباح خارج سلطة الفرقاطه أي اهتمام ومع مثيرين وعلي رأسهم كلب الزلفات عب زيز يقول اكروني ننبح لكم وحتي ان لم تكروني هأنا ننبح لكم كانت قديما نجوع البدو ليس بعيده كثيره عن بعض فعندما تتجمع نساء نجع ما بنية الذهاب الي نجع قريب للتزليف لمرأه واضعه مولود ينبري كلب من النجع ويمشي معهن وينبح كنبح محمود وينتظهرن حتي العوده وعندما يعودن بعد اداء واجب المباركه يعود معهن وهو مثل يضرب لم ينبح نباح ليس مطلوب منه كنبح محمودكم هذا
ومع أن النباحه كثيرين وعلي رأسهم هذا المسوخ
حررت اللي تجيب لك في الريح الجيش أنسحب بمطالبه العالم له وتعهدهم له بسعي العالم الي تفكيك المليشيات بشكل سلمي فعلي من تستعبط او تكذب حررت من يا متصلول ومن من حررتها طيب قدم الآن وحررها من الاتراك والسوريين
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