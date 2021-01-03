الارصاد الجوية: زخات امطار وانخفاض ملحوظ للحرارة بهذه المناطق وهذا موعد اعتدال الاجواء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً فيها رياح نشطة على مناطق سهل بنغازي والجبل الاخضر قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مما قد يتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

واشار المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم، أنه من المتوقع تكاثر السحب من مساء هذا اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي، الوسط والشمال مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.

واشارت النشرة إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي – غدامس – الحمادة والجفرة تتراوح ما بين 14-20 مْ ولا تتجاوز 12مْ على مرتفعات الجبل الغربي وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب هذه المناطق.

وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين 19 – 23 مْ ولاتتجاوز 17 مْ على الجبل الاخضر بينما تكون الاجواء دافئة هذا اليوم على اغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين 25 – 28 مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي.

موعد اعتدال الاجواء

ومن المتوقع حدوث اعتدال نسبي مع اجواء دافئة نهاية الاسبوع على اغلب مناطق ليبيا.

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