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الارصاد الجوية: زخات امطار وانخفاض ملحوظ للحرارة بهذه المناطق وهذا موعد اعتدال الاجواء

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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً فيها رياح نشطة على مناطق سهل بنغازي والجبل الاخضر قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مما قد يتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

واشار المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم، أنه من المتوقع تكاثر السحب من مساء هذا اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي، الوسط والشمال مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.

واشارت النشرة إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي – غدامس – الحمادة والجفرة تتراوح ما بين 14-20 مْ ولا تتجاوز 12مْ على مرتفعات الجبل الغربي وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب هذه المناطق.

وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين 19 – 23 مْ ولاتتجاوز 17 مْ على الجبل الاخضر بينما تكون الاجواء دافئة هذا اليوم على اغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين 25 – 28 مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي.

موعد اعتدال الاجواء
ومن المتوقع حدوث اعتدال نسبي مع اجواء دافئة نهاية الاسبوع على اغلب مناطق ليبيا.

طقس ليبيا 3-1-2021
الغد طقس الحرارة الحرارة الصغرى اليوم طقس المدينة 05 قليلة ص احتمال طقس الخمس زليتن 02 03 03 05 07 05 12 14 سرت نالوت يفرن الزنتان غريان طقس بارد یارد طقس یارد طقس بارد طقس مغطاة جزئي بالسحب لسقوط احتمال سقو أمطار أمطار صباحا 12 11 14 15 14 14 02 02 04 07 04 07 مساءً مزدہ قلبلة قليلة قلبلة قليلة صافية قليلة بسيط سقوط احتمال أمطار 08 07 07 07 06 17 22 23 رباح رياح اجدابيا رياح رنيسوحد عادل الغويل. طبرق مراجعة ناصر محمد محمد اشتيوي 02 الجغبوب إعداد‏'‏
المدن الليبية الجوية التنبوا الموافق الغد طقس الجوية الحرارة الحرارة احتمال سقوط امطار خفيفة صباحا 16 05 20 (ع(اليوم 18 16 الصغرى (م(اليوم 08 04 12 احتمال مطار خفيفة مساءً قليلة السحب تتكاثر احتمال سقوط امطار مساءً احتمال سقوط مطار مساءً سقوط امطار صافية قليلة السحب صافية قليلة قليلة السحب تتكاثر احيانا قلبلة تتكاثر صافية الى قليلة قليلة السحب ال السحب 19 19 19 28 10 10 10 10 08 هون غدامس أوبارى سبها 28 28 السحب السحب السحب صافية الى 10 12 القطرون النشرات رئيس عادل الغويل 10 مراجع /محمد الشتيوي إعداد م 3/2 /01/3102م الإصدار‏'‏
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