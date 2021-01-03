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شركة البريقة لتسويق النفط: ناقلة الوقود “اتلانتيك جبيتر” ATLANTIC JUPITER غادرت

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شركة البريقة لتسويق النفط: ناقلة الوقود “اتلانتيك جبيتر” ATLANTIC JUPITER غادرت صباح اليوم الأحد 3 يناير 2021 م منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد أن أنهت عمليات ضخ وتفريغ حمولتها البالغة (40) مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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