شركة البريقة لتسويق النفط: ناقلة الوقود “اتلانتيك جبيتر” ATLANTIC JUPITER غادرت صباح اليوم الأحد 3 يناير 2021 م منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد أن أنهت عمليات ضخ وتفريغ حمولتها البالغة (40) مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.