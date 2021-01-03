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السايح: سنبدأ من هذا الأسبوع في اتخاد الإجراءات اللازمة للتجهيز للعمليتين الانتخ

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السايح: سنبدأ من هذا الأسبوع في اتخاد الإجراءات اللازمة للتجهيز للعمليتين الانتخابيتين وليس التنفيذ. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • شن هو السايح – يا فضايح –
    سيدكم السايح وسيدكم يوزيد -وسيدكم الدايح –
    سموه المكان بلدية الرملة – بلدية الشهيد عبد الصمد – بلدية الرفاق المرابط – بلدية الصنوبر الأحمر – بلدية الزهور – بلدية الربيع – بلدية الخريف – بلدية أوراق الخيزران – بلدية التبانة – بلدية الصواري – نظموا اموركم – وقي ادارة المحاسبة قبل اي عملية هروب انتخابي وإنتهابي – تتم المحاسبة الشديدة في موضوع سرقة اي مخصص مالي او مرفق بشءون الاصلاح في البلديات – وهذا موضوع نافذ لا رجعة فيه .

    رد

  • شن هو السايح – يا فضايح –
    سيدكم السايح وسيدكم يوزيد -وسيدكم الدايح –
    سموه المكان بلدية الرملة – بلدية الشهيد عبد الصمد – بلدية الرفاق المرابط – بلدية الصنوبر الأحمر – بلدية الزهور – بلدية الربيع – بلدية الخريف – بلدية أوراق الخيزران – بلدية التبانة – بلدية الصواري – نظموا اموركم – وقي ادارة المحاسبة قبل اي عملية هروب انتخابي وإنتهابي – تتم المحاسبة الشديدة في موضوع سرقة اي مخصص مالي او مرفق بشءون الاصلاح في البلديات – وهذا موضوع نافذ لا رجعة فيه .
    والي يقول او تقول أني أربطهم لين يأتي امر الله

    رد