الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس اليوم واليومين المقبلين: اجواء باردة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا، متوقعاً أن تسود على مناطق شمال غرب ليبيا أجواء باردة، مشيراً إلى أن الحرارة تكون معتدلة نسبيا على مناطق الشرق.

واشار المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم، إلى أن الطقس في مناطق رأس أجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يكون قليل الغيوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17)م ولا تتجاوز (10)م على المرتفعات الجبلية وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر وتسجل ارتفاع طفيفا اليومين المقبلين.

ويشهد الطقس في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة أجواءً غائمة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر وأجدابيا.

والرياح شمالية غربية معتدلة الي نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)م ولا تتجاوز (17)م على مرتفعات الجبل الأخضر.

فيما يشهد طقس الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة أجواء غائمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-22)م ولا تتجاوز (14)م على غدامس والحمادة.

وفي الكفرة والسرير وتازربو الأجواء صافية وتكون غائمة علي السرير، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-29)م.

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