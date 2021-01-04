المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-أجواء باردة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق الشرق واحتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر واجدابيا.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (12-17) م ولا تتجاوز (10) م على مرتفعات الجبل الغربي وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر، وتتراوح على مناطق الجنوب الغربي الشرقي ما بين (16-22) م ولا تتجاوز (14) م على غدامس والحمادة.

-وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي ما بين (18-22) م ولا تتجاوز (17) م على الجبل الأخضر بينما تكون الأجواء دافئة هذا اليوم على أغلب مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق ما بين (26-29) م.

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