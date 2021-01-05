اليوم.. اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنطقة الغربية 2020 على قناة ليبيا التعليمية

أكدت وزارة التربية الليبية أنها ستعلن اليوم عن نتائج الشهادة الاعدادية بالمنطقة الغربية للعام الدراسي 2020 2019 عبر مؤتمر صحفي يذاع على قناة ليبيا التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: “الأبناء الطلاب والسادة أولياء الأمور، يمكنكم متابعة مراسم اعتماد وإعلان نتائج لشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020، والإعلان عن العشرة الأواثل في الشهادة الثانوية اليوم الثلاثاء 05 يناير 2021، عند الساعة الثانية ظهراً، على الهواء مباشرة، عبر (قناة ليبيا التعليمية) على القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)، مشيرةً إلى أن تردد قناة ليبيا التعليمية: 12303 و الاستقطاب أفقي (H)‏ .

كما ستقوم بإدراج نتائج الاعدادية على موقع منظومة نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 عبر الرابط التالي :

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