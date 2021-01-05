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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغرب

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغربي-غدامس ومناطق الجفرة) حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها نهار اليوم على هذه المناطق تتراوح ما بين (15-17) م، ولا تتجاوز (12) م على المناطق الجبلية، وتنخفض هذه الليلة وصباح الغد إلى أقل من (4) م على بعض المناطق.
-بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا أثناء النهار على أغلب باقي مناطق ليبيا حيث تسجل ما بين (18-25) م، وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى (29) م.
-يطرأ اعتدال تدريجي لدرجات الحرارة من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا، ومن المتوقع أن تكون الأجواء دافئة مع نهاية الأسبوع حيث تتجاوز الحرارة منتصف العشرينات على بعض المناطق.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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