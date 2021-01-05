المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغرب

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغربي-غدامس ومناطق الجفرة) حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها نهار اليوم على هذه المناطق تتراوح ما بين (15-17) م، ولا تتجاوز (12) م على المناطق الجبلية، وتنخفض هذه الليلة وصباح الغد إلى أقل من (4) م على بعض المناطق.
-بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا أثناء النهار على أغلب باقي مناطق ليبيا حيث تسجل ما بين (18-25) م، وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى (29) م.
-يطرأ اعتدال تدريجي لدرجات الحرارة من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا، ومن المتوقع أن تكون الأجواء دافئة مع نهاية الأسبوع حيث تتجاوز الحرارة منتصف العشرينات على بعض المناطق.
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