المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغرب

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تبقى الاجواء باردة نسبيا على مناطق (الشمال الغربي-غدامس ومناطق الجفرة) حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها نهار اليوم على هذه المناطق تتراوح ما بين (15-17) م، ولا تتجاوز (12) م على المناطق الجبلية، وتنخفض هذه الليلة وصباح الغد إلى أقل من (4) م على بعض المناطق.

-بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا أثناء النهار على أغلب باقي مناطق ليبيا حيث تسجل ما بين (18-25) م، وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى (29) م.

-يطرأ اعتدال تدريجي لدرجات الحرارة من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا، ومن المتوقع أن تكون الأجواء دافئة مع نهاية الأسبوع حيث تتجاوز الحرارة منتصف العشرينات على بعض المناطق.