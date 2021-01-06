دعوة لتشكيل لجنة التسوية الوطنية للحل الشامل لدعم ملتقى الحوار السياسي الليبي

حفاظا علي الملكية الليبية للحوار السياسي وحرصا علي المصلحة الوطنية العليا ورفضا للهيمنة والاجندات الأجنبية، وبعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش والاستحواذ، وتحقيقا للشفافية المفقودة.

ندعو نحن مجموعة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، جميع القوى الديمقراطية المدنية لدعم لجنة التسوية الوطنية للحل الشامل للخروج بالبلاد من ازمتها الناتجة من التدخلات الدولية والإقليمية السافرة واستعادة السيادة، وانهاء حالة الانقسام التى ساهمت اجندات ايديولوجية مرتبطة بالخارج في تفاقمها.

ستتولى لجنة التسوية السياسية دعم ملتقى الحوار وتقويمه في اطار الثوابت والضوابط الوطنية والتواصل مع مختلف القوى والكيانات السياسية للوصول الى حل توافقي يحقق المشاركة الايجابية الفاعلة لجميع ابناء الوطن الواحد والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة على حساب الوطن وعدم التشبت او المراهنة على اسماء محددة كما يحاول البعض تمريرها عبر تحالفات تقودها فئة بعينها.

وستقوم لجنة التسوية الوطنية بالعمل مع البعثة الاممية في اطار الدعم والتشاور فقط كما جاء في قرار إنشاء بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

الموقعون:

1- بدر علي سليمان

2- عبد المطلب ثابت

3- حمد البنداق

4- عبد السلام شوها

5- حسن الزرقة

6- عبد القادر يحي

7- مصباح دومة

8- يوسف الفرجاني

9- عائشة شلابي

10- ابوبكر عويدات عمر

11- تاج الدين الرزاقي

12- سليمان الاعمي

13- زياد دغيم

14-عبدالمجيد مليقطة

15- عبدالعزيز دغمان

16- عبدالقادر حويلي

17- علي بونجيم

18- عبدالفتاح حـبـلـوص

19- محمد تكالة

20- فتحي رحومة

21- علي الدبيّبة