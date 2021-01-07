المسماري: الوحدات العسكرية طردت المجموعات المسلحة والمرتزقة من سبها

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن المنطقة العسكرية سبها عالجت الفوضى وطردت المجموعات المسلحة خارجها، مشيرا إلى أن أمن المواطن وأمن الدولة في هذه المرحلة مسؤولية الجميع وعلى رأسهم القيادة العامة ووزارة الداخلية، داعيا الليبيين إلى الوحدة لإحباط المؤامرة التي تحاك ضد البلاد من أجل المحافظة على الدولة ومجهودات الأجداد الأفاضل.

ودعا المسماري في مؤتمر صحفي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي خروقات قد تحدث لاتخاذ ما يلزم اتخاذه خلال المرحلة القادمة، مشيرا أ، المجموعات المسلحة في سبها جندت مرتزقة أجانب واستخدمتهم في تحركاتها خلال الأيام الماضية.