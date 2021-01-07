ستيفاني ويليامز: اجتماعات مباشرة لأعضاء ملتقى الحوار في جنيف الأسبوع المقبل عقد

ستيفاني ويليامز: اجتماعات مباشرة لأعضاء ملتقى الحوار في جنيف الأسبوع المقبل

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث تم استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.

وبحسب بيان “البعثة الأممية” أعربت وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي جداً والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت مجددا على الحاجة الملحة للخروج من الإنسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية، وفق قولها.

بحسب البيان، اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل.