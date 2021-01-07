الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق ال

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن ترحيبها بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والأسري ببلدية الشويرف بين طرفي الصراع بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود الحكماء والأعيان، مضيفة أن عملية تبادل الأسري جاءت ضمن إجراءات و تدابير بناء الثقة فيما بين طرفي الصراع وتنفيذاً لمقررات إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن هذه المرحلة الجديدة من تبادل المحتجزين تمثل خطوة إيجابية في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين الطرفين ونتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار .

وطالب البيان مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار لإرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الإلتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس وكذلك للإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .