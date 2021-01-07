المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-أجواء دافئة نهارا على أغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (20-25) م، وعلى مناطق الشمال الشرقي ما بين (18-23) م، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (23-30) م.

-مع احتمال ظهور ضباب أثناء هذه الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي اعتبارا من يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة حيث تسجل درجات الحرارة القصوى زيادة عن معدلاتها الفصلية في مثل هذا التوقيت من السنة لتتجاوز (28) م على أغلب المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار أحيانا، ومتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل تدريجي على هذه المناطق بداية من يوم الاثنين ويكون الانخفاض ملحوظ مع نهاية الأسبوع.