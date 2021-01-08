المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-كتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا هذا اليوم واليومين القادمين تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية المسجلة في مثل هذا الوقت من السنة مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق، ويمتد تأثير الكتلة الساخنة بداية من يوم الغد ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح فيما تبقى الأجواء دافئة على بقية المناطق.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (24-30) م، ولا تتجاوز (22) م على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم الغد حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين (26-32) م، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين (26-28) م.

-من المتوقع أن يقل تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الأحد حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على مناطق أقصى الساحل الغربي يشمل يوم الاثنين بقية المناطق ويكون ملحوظ نهاية الأسبوع.