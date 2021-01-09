عاجل > الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكر أردوغان على الإفراج عن البح

عاجل > الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكر أردوغان
على الإفراج عن البحارة الأوكران الذين كانوا محكومين في #طرابلس بتهمة تهريب الوقود ويؤكد بأن #أوكرانيا تُقدر لـ #تركيا هذا الدعم . #ليبيا #المرصد
عاجل > الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكر أردوغان
على الإفراج عن البحارة الأوكران الذين كانوا محكومين في #طرابلس بتهمة تهريب الوقود ويؤكد بأن #أوكرانيا تُقدر لـ #تركيا هذا الدعم . #ليبيا #المرصد
لأن اردوغان هو الحاكم الفعلي لطرابلس ومصراته لذلك أمر عملاءه باطلق سراح الاوكرانيين المسجونين في طرابلس
أضف تعليقـك