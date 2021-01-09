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عاجل > الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكر أردوغان على الإفراج عن البح

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكر أردوغان
على الإفراج عن البحارة الأوكران الذين كانوا محكومين في #طرابلس بتهمة تهريب الوقود ويؤكد بأن #أوكرانيا تُقدر لـ #تركيا هذا الدعم . #ليبيا #المرصد

Image may contain: ‎1 person, ‎baseball, ‎text that says '‎BoлoAиmиp 3eлeHcbKий @Zele... Glad to welcome our sailors, members of the Captain Khayyam tanker's crew, at home after years of detention in #Libya! #Ukraine never forgets and doesn't leave its people in trouble. Special thanks to @RTErdogan for helping evacuate our citizens. appreciates S support ALMARSAD المصد ALMARSAD.CO عاجل وأوكرانيا تركيا أردوغان يشكر زيلينسكي فولوديمير الأوكراني الرئيس محكومين كانوا الذين الأوكران البحارة عن الإفراج على الوقود تهريب بتهمة طرابلس في‎'‎‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لأن اردوغان هو الحاكم الفعلي لطرابلس ومصراته لذلك أمر عملاءه باطلق سراح الاوكرانيين المسجونين في طرابلس

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