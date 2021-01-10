تقرير سويدي: بتوجيه من أردوغان ضابط مخابرات تركي سابق أجرى إتصالات بجماعات متطرف

تقرير سويدي: بتوجيه من أردوغان ضابط مخابرات تركي سابق أجرى إتصالات بجماعات متطرفة في #ليبيا. #المرصد
تقرير سويدي: بتوجيه من أردوغان ضابط مخابرات تركي سابق أجرى إتصالات بجماعات متطرفة في #ليبيا. #المرصد
ليس بجديد هذا الخبر…القردوغان عميل امريكا واسرائيل ومحامي الدواعش والارهابيين والعاهرات والشواذ معروف عنه هذه الافعال …الامل في الشعب التركي ان ينتفض ويثور علي هذه المجرم الارهابي ….يجب دعم المعارضة التركية والشعب الذي يعاني من سياسات القردوغان الفاشلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية….الشعب يعاني فعلا والامل معقود بثورة علي هذا الطاغوت المجرم …العميل الخائن .
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