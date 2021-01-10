وزير التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” فوزي عبد الرحيم بومريز، يعقد اجتماعا مع مدراء المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم المرج، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2020-2021 وفق الخطة الدراسية المعدة من وزارة التعليم.

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