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وزير التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” فوزي عبد الرحيم بومريز، يعقد اجتماعا مع

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” فوزي عبد الرحيم بومريز، يعقد اجتماعا مع مدراء المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم المرج، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2020-2021 وفق الخطة الدراسية المعدة من وزارة التعليم.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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