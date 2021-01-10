رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة اللي

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبدالهادي الحويج، للاطلاع على أهم أنشطة وزارة الخارجية للعام 2020م، وبرنامج عمل الوزارة للعام 2021م، الذي سيعرض في الاجتماع السنوي للوزارة يوم الثلاثاء الموافق (12/01/2021م) بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، ومناقشة واعتماد مشروع قانون العمل السياسي والقنصلي المعروض على مجلس النواب.