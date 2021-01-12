بعد الإعلان عن عملية “صيد الأفاعي”.. حالة من الصراع الخفي بين وزارتي دفاع وداخلي

بعد الإعلان عن عملية “صيد الأفاعي”.. حالة من الصراع الخفي بين وزارتي دفاع وداخلية الوفاق. #ليبيا #المرصد
بعد الإعلان عن عملية “صيد الأفاعي”.. حالة من الصراع الخفي بين وزارتي دفاع وداخلية الوفاق. #ليبيا #المرصد
ان صراع المليشيات في الغرب الليبي علي بسط النفوذ عمالتا للمستعمر ليست وليدة هذه اللحظه او هذا العصر فقد حدثنا التاريخ ان رمضان السويحلي مليشياوي مصراتي كان طاغيه علي رأس مليشيا مدججه بالسلاح والعتاد اراد ان يكسب مكانه خاصه عند ايطاليا ويتقاسم معها النفوذ علي المنطقه الغربيه فقام بهجوم مباغت علي اخوانه في الدين وشركاءه في الوطن جيش المجاهد عبد النبي بالخير في بني وليد وكان ذلك يوم عيد أضحي لكن ارتد السحر الساحر فقد وقع قاطع الطريق رمضان السويحلي في الآسر وأستسلمت مليشياته وأستجدي آسريه بحمل رساله مكتوبه بخيط يده الي البي عبد النبي بالخير يطلب منه العفو ويذكره قائلا لا تنسي يا عبدالنبي بيك ان العفو من شيم الكرام لقد نسي رمضان او تناسي شيم الكرام يوم قطع رؤس شيوخ من حفظة كتاب الله تابعين لولاية برقه كانوا قادمين اليه للتفاوض معه علي ضرورة أخلاء سبيل قافله قطع طريقها السويحلي وصادرها فذبحهم هؤلاء الشيوخ بالكامل ولكن الذابح يذبح وان كان ذبحه بغير يد المذبوح فمليشات باشا آغا اليوم لسنه 2020 تسير علي نهج مليشات رمضان السويحلي العام 1920 ولكن الوجه اليوم ليست بني وليد ممكن تكون الزاويه ممكن تكون الزنتان ممكن تكون طرابلس حسب آوامر تركيا فباشا آغا سينفذ ولكن الفارق الوحيد المليشياوي الاول في ذاك الزمن كان تحركه خادمتا لأيطاليا وهاهو المليشياوي الثاني اليوم سيتحرك خدمتا لتركيا
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