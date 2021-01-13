المركز الوطني للأرصاد الجوية: -يبقى الطقس بارد نسبيا ومتقلب على أغلب مناطق الشم

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-يبقى الطقس بارد نسبيا ومتقلب على أغلب مناطق الشمال تصاحبه رياح نشطة قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية (50) كم/س، مع اضطراب حالة البحر ويصل ارتفاع الموج من (3.00_4.00) متر على طول الساحل، وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا ما بين (16-21) م ولا تتجاوز (14) م على المرتفعات الجبلية، بينما تكون الأجواء دافئة نهارا على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق ما بين (21-23) م.

-من المتوقع أن تتأثر أغلب مناطق الشمال مع بداية الأسبوع القادم بمنخفض جوي مصاحب بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا مع فرصة أفضل لسقوط الأمطار خاصة على مناطق الشمال الشرقي.