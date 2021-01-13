صنع الله والسفير الإيطالي يناقشان إمكانية عودة الشركات النفطية الإيطالية. #ليبيا #المرصد
صنع الله والسفير الإيطالي يناقشان إمكانية عودة الشركات النفطية الإيطالية. #ليبيا #المرصد
لا يمكن التوصل لاي اتفاق مع اي شركات أوروبية في موضوع النفط والغاز الليبي او الاستمرار في تصديره – الا بعد الوصول لاتفاق فتح الأجواء الأوربية ومطاراتهم للطيران الليبي للخطوط الجوية الليبية –
– وهذا قرار تم التوقيع عليه من ادارة المجتمع المدني والحرس الوطني وموظفي القطاع النفطي الليبي – بمشاركة وفد من بريطانيا وبعض المسؤلين في الوزارات الليبية .
ووصلت تقارير توكد بان النفط الليبي يستخدم في تعبءة طاءرات فرنسية عسكرية للحرب داخل منطقة البحر المتوسط . وهذا يعطي الحق لليبيين بعدم استمرار تصدير النفط او الغار لاي دولة أوروبية –
امريكا والصين يقدمون عروض أفضل ويتفقون على وثيقة حفظ السلام في مياه المتوسط .
بينما دول اوروبا لا تلتزم باي اتفاق سلام في المنطقة .
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