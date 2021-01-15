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النمروش: لم نكن على علم بعملية صيد الأفاعي.. وحفتر لن يرضى بنتائج أي حوار. #ليبي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

النمروش: لم نكن على علم بعملية صيد الأفاعي.. وحفتر لن يرضى بنتائج أي حوار. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • نعم حفتر لن يقبل ان يري اشباه الرجال يرتدوا البزه العسكريه فهي للوطنيين الشرفاء فقط وواضح انه سوف يستبعد كثير من العملاء من القوات المسلحه مجرد ما يتوحد الجيش الليبي مع مليشيات الاجرام وسيقول كثيرين اخلع هذه البدله فانت لا تشرفها واذهب الي اردوغان سيوظفك حارس علي احدي كرخانات تركيا يعود ريع للدخل القومي في دولة لاردوغان

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