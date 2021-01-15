الحزب الحاكم التركي: سنتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضية الليبيىة. #ليبيا #المرصد
الحزب الحاكم التركي: سنتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضية الليبيىة. #ليبيا #المرصد
بايدن اعلن مسبقا انه سيدعم المعارضة التركية لاسقاط اردوغان والمعارضة التركية ترفض التدخل فى ليبيا بينما تتفق مع الحزب الحاكم فى الحرب مع الاكراد وحق تركيا فى غاز شرق المتوسط وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر وواهم من يتصور ان مصر تفرط فى امنها القومى ولا حتى الامريكان يستطيعوا الضغط على مصر ولنتذكر ايام اوباما لم يستطع اى مسئول امريكى ان يزور مرسى فى السجن اما فى ليبيا فكان ترامب يشغل اردوغان كلب صيد للقيام بالاعمال القذرة لصالحه وللضغط على اوربا وسياسة بايدن تختلف تعتمد على التعاون مع اوربا وستحاسب اردوغان على جرائمه فى حق الشعب التركى واعتقال الالاف وفصل مئات الالاف من وظائفهم ويريد اردوغان ان يساوم بالقضية الليبية وهى لاتعنى اصلا الادارة الامريكية المشغولة بايران
ايام اردوغان سوداء هو وحزبه الحاكم حيث انه عين بايدن مبعوث له فى المنطقة معادى لاردوغان وداعم لتسليح الاكراد عكس ترامب الذى شغل اردوغان كلب صيد لحسابه مكنه من نفط دير الزور مقابل تنازله عن القواعد الامريكية فى منبج السورية على الحدود التركية للروس
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